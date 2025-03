Polizeiliche Kriminalstatistik 2024 - Kriminalitätsentwicklung im Bereich der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg der Fallzahlen um 154 Fälle festzustellen. Die Aufklärungsquote ist gegenüber dem Vorjahr (70,5%) um 4,5% auf 75 % gestiegen und bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau.

Deliktische Schwerpunkte bilden die Rohheitsdelikte (318) und einfache Diebstähle (231). Der Schwerpunkt liegt hier im Deliktsbereich Ladendiebstahl mit insgesamt 67 Fällen. Ausschlaggebend für die Steigerung dieser Fallzahlen dürfte eine Erhellung des Dunkelfeldes durch eine verbesserte und verstärkte interne Überwachung der Märkte sein.

Im Bereich der Diebstähle unter erschwerten Bedingungen (Ein- und Aufbrüche) ist gegenüber dem Vorjahr ein leichter Rückgang um 2 Fälle auf 68 Fälle, bei einer gestiegenen Aufklärungsquote auf 38,2% (24,3 % in 2023) feststellbar. Im Vergleich der letzten 5 Jahre bewegen sich die Fallzahlen seit 2020 weiterhin auf niedrigem Niveau.

Die Anzahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte ist gegenüber dem Vorjahr um 51 Fälle von 122 Fällen auf 173 Fälle in 2023 gestiegen. In diesem Deliktsfeld konnten zwei Mehrfach- und Intensivtäter ermittelt und überführt werden, die sich für eine Vielzahl von Straftaten verantwortlich zeigten. Die Aufklärungsquote beträgt erfreuliche 75,1%.

Im Bereich der Rauschgiftdelikte ist im 5-Jahres-Vergleich ein Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr sind die Fallzahlen von 99 auf 78 Fälle, bei einer Aufklärungsquote von 89,7%, gefallen. Diese Fallzahlensenkung ist mit der Legalisierung von Cannabis zu erklären.



