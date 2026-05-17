Polizeiliche Einsätze der PI Bernkastel-Kues vom 17.05.2026

Die beiden PKW-Fahrer gerieten zunächst in verbale Streitigkeiten, weil beide noch vor 12 Uhr tanken wollten. Auf dem Tankstellengelände schubste ein Mann den 81-Jährigen Geschädigten, welcher stürzte und dadurch Schmerzen im Bereich des Rückens erlitt. Eine Zeugin versuchte den Täter bis zum Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort festzuhalten. Dieser flüchtete jedoch mit seinem PKW vor dem Eintreffen der Beamten.



Am Vormittag des 17.05.2026 kam es zum Brand eines PKW an der L158 in der Gemarkung Longkamp, in der Nähe des Kreisverkehrs am Blockhaus. Der Brand entstand nach aktuellem Kenntnisstand vermutlich aufgrund eines technischen Defekts. Die Fahrerin wurde nicht verletzt. Die Kräfte der Feuerwehren aus Gonzerath und Longkamp konnten den Brand löschen, der PKW brannte jedoch fast vollständig aus.



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