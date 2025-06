Polizeiinspektion Trier - Das Einsatzwochenende vom 13.06. bis zum 16.06.2025

Die Zahl der Verkehrsunfälle blieb vergleichsweise niedrig mit 28 zugehörigen Einsätzen.



An diesem Wochenende startete die Landesausstellung zum Römischen Kaiser und Philosophen Marc Aurel, ebenfalls tummelten sich viele Besucher bei "Mythos Mosel".



Die Veranstaltungen verliefen friedlich, wohingegen nachfolgende Ereignisse näher betrachtet werden:



Kuriose Flucht auf dem E-Scooter endet in Kollision



Am Freitagabend flüchtete eine augenscheinlich alkoholisierte Frau aus einem Rettungswagen und setzte ihre Irrfahrt kurzerhand auf einem E-Scooter fort - bis sie mit einem parkenden Fahrzeug kollidierte.

Erfolgreich war die Flucht auf dem Elektroroller allerdings nicht, denn die Polizei konnte sie noch im Nahbereich antreffen.

Neben dem entstandenen Sachschaden verursachte die Frau mehrere Verkehrsstraftaten.

Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille Atemalkoholgehalt.



Unwetter sorgt für umgestürzte Bäume und Verkehrsbehinderungen



Ein schweres Unwetter am frühen Sonntagmorgen mit starken Windböen und heftigen Niederschlägen hat zu mehreren gefährlichen Situationen im Stadtgebiet geführt. Besonders betroffen waren umgestürzte Bäume auf den Straßen, die zu Gefahrenstellen führten.

Außerdem wurde sogar ein Wohnanwesen in der Trierer Paulinstraße durch enormen Wassereintritt dermaßen beschädigt, dass die Anwohner evakuiert werden mussten.

Durch den schnellen Einsatz der PI Trier und die Berufsfeuerwehr kamen keine Personen zu Schaden.

Die bekannten Straßen konnten allesamt geräumt werden. Trotzdem warnt die Polizei weiterhin vor möglichen Gefahren durch herabfallende Äste oder instabile Bäume, insbesondere in Parks und waldnahen Gebieten.



Fahrraddiebstahl aus Fahrradgeschäft



Im Rahmen einer Probefahrt habe eine männliche Person das Fahrrad im Wert von 9000 Euro entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es ich um ein weißes Rad der Marke "Rotwild" mit schwarzer Aufschrift.



Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:



männlich, ca. 1,75m groß



blond/blaue Augen

Polo-Shirt (hell grün/beige)

lange, helle Hose (evtl. Jeans)



Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Wache der PI Trier unter 0651-983/44150 zu wenden.



