Polizeiinspektion Trier - Das Einsatzwochenende 05.-08.12.2025

Vor Ort ergaben sich zunächst keine Hinweise auf den Verursacher.

Die Ermittlungen in dem Fall hat die A.R.T übernommen. Hinweise, die zur Aufklärung beitragen könnten, werden über 0651-9491/9999 sowie owi@art-trier.de entgegengenommen.



Schlägerei auf Stockplatz



Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.35 Uhr, waren zwei Personengruppen auf dem zu diesem Zeitpunkt noch stark frequentierten Stockplatz aneinandergeraten. Im Verlaufe der Auseinandersetzung wurde ein 22jähriger Mann durch einen bislang unbekannten Täter durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt. In die darauf entstandenen Tumulte zwischen einer größeren Anzahl an Personen gerieten auch unbeteiligte Personen. Starke Polizeikräfte brachten die Situation jedoch schnell unter Kontrolle.

In der unübersichtlichen Gemengelage konnte der Täter der Körperverletzung gegen den 22jährigen unerkannt entkommen.

Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Wache der PI Trier unter 0651-983/44150 entgegen.



Fazit Regionalligapartie Eintracht Trier - Stuttgarter Kickers



Da das Verhältnis zwischen den beiden Fanlagern aus Trier und Stuttgart als rivalisierend bezeichnet werden kann, hatte die Polizei die Regionalligapartie am vergangenen Freitag mit starken Kräften begleitet.

In der Rückschau verlief die Begegnung aus polizeilicher Sicht unproblematisch, wenngleich das mehrfache Abbrennen von Pyrotechnik aus Reihen der ca. 200 mitangereisten Fans aus Stuttgart zur Einleitung von mehreren Strafverfahren geführt hat. Darüber hinaus erlebten die restlichen ca. 3000 Zuschauer ein störungsfreies Fußballspiel.



Polizeiinspektion Trier

christian.schmidt@polizei.rlp.de



Telefon: 0651-98344150

https://s.rlp.de/PDTrier





