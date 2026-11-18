



Er tritt damit die Nachfolge des Ersten Polizeihauptkommissars Gerd Herrig an, der seit dem 31. Oktober 2026 in den Ruhestand eingetreten ist.



Erik Döhn ist 49 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in der Gemeinde Palzem.



Er wurde im Mai 2007 beim Polizeipräsidium Trier eingestellt.

Nach der Ausbildung und der Verwendung bei der Bereitschaftspolizei wechselte er 2011 in den polizeilichen Einzeldienst nach Trier.

Im Oktober 2019 führte sein Weg in die Führungsgruppe der Polizeidirektion Trier.

Dort nahm er verschiedene Funktionen wahr, unter anderem war er für den Verkehrsbereich und die Aus- und Fortbildung zuständig.

Vor der Bestellung zum Wachleiter bei der Polizeiwache in Konz war PHK Erik Döhn stellvertretender Leiter der Führungsgruppe der Polizeidirektion Trier.



Die Leiterin der Polizeidirektion Trier Romy Berger und der Leiter der Polizeiinspektion Saarburg Harald Lahr verabschiedeten den bisherigen und empfingen den neuen Wachleiter bei einem persönlichen Besuch bei der PW Konz.

Die Polizeiwache Konz gehört organisatorisch zur Saarburger Inspektion.



Beide gratulierten Erik Döhn zum neuen Amt und freuen sich auf die Zusammenarbeit.



Rückfragen bitte an:



Harald Lahr



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

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Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon 06581 9155-20

harald.lahr@polizei.rlp.de





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