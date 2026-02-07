Polizeieinsatz zu Wahlkampfveranstaltung der AfD und Gegendemonstration

Am heutigen Samstag, den 7. Februar 2026, fand eine Wahlkampfveranstaltung der rheinland-pfälzischen AfD in der Stadthalle Bitburg statt.





Dies nahmen rund 300 Menschen zum Anlass im Rahmen eines Aufzuges gegen die Partei und deren Politik zu demonstrieren.



Die Polizeiinspektion Bitburg begleitete den angemeldeten Aufzug und die anschließende Kundgebung mit einem Sondereinsatz. Dieser verlief friedlich und störungsfrei.



Abgesehen von vereinzelten Verkehrsbeeinträchtigungen durch Absperrmaßnahmen im Stadtgebiet verliefen beide Versammlungen ohne besondere Vorkommnisse.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell