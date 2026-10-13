Polizeieinsatz wegen eines Hinweises auf einen Mann mit Waffe

Der PKW befand sich auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Castelforte-Straße in Trier. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug sehr schnell durch Zivilkräfte der Kriminalpolizei und uniformierte Kräfte der Polizeiinspektion Trier ausfindig gemacht werden. Die Beamten sprachen den Mann unter Vorhalt der Dienstwaffe aus dem Fahrzeug und fixierten ihn. Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann eine Spielzeugwaffe bei sich. Hierbei handeltes es sich um einen täuschend echt aussehenden Nachbau einer scharfen Schusswaffe.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die Gefährlichkeit des Tragens oder Hantierens mit sogenannten Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit hin. Hierdurch werden nicht nur unnötige polizeiliche Einsätze ausgelöst, sondern es können auch äußerst gefährliche Situationen entstehen. Darüber hinaus können auch Kosten eines Polizeieinsatzes in Rechnung gestellt werden.



Dem Mann wurde die Gefährlichkeit erst nach entsprechender Belehrung bewusst, sodass er mit der Sicherstellung und Vernichtung der Anscheinswaffe einverstanden war.



Bei dem Einsatz bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Unbeteiligte.



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Polizeiinspektion Trier



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