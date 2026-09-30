Polizeieinsatz nach versuchtem Kabeldiebstahl

Kell am See (ots) - In der Nacht von Dienstag, 29.09.2026, auf Mittwoch, 30.09.2026, kam es in der Ortslage Kell am See zu einem größeren Polizeieinsatz.

Nach Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen im Bereich der Alten Mühle, hinsichtlich des Verdachts von Kabeldiebstahl, wurden durch starke Kräfte der Polizeiinspektion Hermeskeil, der umliegenden Dienststellen sowie des Polizeihubschraubers, für die Dauer von zwei Stunden, erfolgreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Es kam hierbei, außer der Lärmentwicklung durch den Hubschrauber, zu keinen besonderen Beeinträchtigungen der Anwohner.



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