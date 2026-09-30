Polizeidirektion Trier
Polizeieinsatz nach versuchtem Kabeldiebstahl
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Kell am See (ots) - In der Nacht von Dienstag, 29.09.2026, auf Mittwoch, 30.09.2026, kam es in der Ortslage Kell am See zu einem größeren Polizeieinsatz.

Nach Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen im Bereich der Alten Mühle, hinsichtlich des Verdachts von Kabeldiebstahl, wurden durch starke Kräfte der Polizeiinspektion Hermeskeil, der umliegenden Dienststellen sowie des Polizeihubschraubers, für die Dauer von zwei Stunden, erfolgreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Es kam hierbei, außer der Lärmentwicklung durch den Hubschrauber, zu keinen besonderen Beeinträchtigungen der Anwohner.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503 9151-0
www.pihermeskeil@polizei.rlp.de


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