Polizeieinsatz nach Streitigkeiten in Daun

Streitigkeiten zwischen Hausbewohnern mündeten in Handgreiflichkeiten. Hierbei soll einer der beiden Kontrahenten mit einem Messer gedroht haben. Beide Kontrahenten waren durch die gegenseitigen Schläge leicht verletzt; ein Messer wurde nicht eingesetzt. Bei Eintreffen der Polizei verschanzte sich einer der Männer in seiner Wohnung. Es war nicht auszuschließen, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Vorsorglich wurden die weiteren Bewohner aus dem Haus geleitet. Schließlich konnte der Mann durch Spezialeinsatzkräfte aus der Wohnung gesprochen und widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Er wurde einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

Für die sonstigen Anwohner bestand keine Gefahr.



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