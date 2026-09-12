Polizeieinsatz nach Autodiebstahl: Fahrer flüchtet mit Pkw und prallt gegen Hauswand

Im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte das entwendete Fahrzeug durch die Beamten aufgenommen werden. Als die Polizisten den Pkw kontrollieren wollten, ergriff der Fahrer im Wagen die Flucht. Mit überhöhter Geschwindigkeit versuchte der Fahrer, sich der Polizeikontrolle zu entziehen. Im weiteren Verlauf verlor er jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, touchierte einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und prallte anschließend gegen eine Hauswand. Nach dem Zusammenstoß setzte der Fahrer seine Flucht zu Fuß fort. An den beiden Pkw entstand Totalschaden. Über die Verletzungen des Fahrers gibt es aktuell keine Informationen, die Ermittlungen dauern an.



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