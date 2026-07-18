Polizeieinsatz in Idar-Oberstein (OT: Nahbollenbach)



Anwohner der Heimbachstraße meldeten der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, dass sie circa 5-6 schussähnliche Geräusche gehört haben. Die Mitteiler konnten die Örtlichkeit genauer Beschreiben, woraufhin mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektionen Idar-Oberstein, Birkenfeld, Baumholder und Kirn anfuhren.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte zweifelsfrei ermittelt werden, dass ein Anwohner der Heimbachstraße die Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgefeuert hat. Den 40-jährigen Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass dieser bei dem Geschehen erheblich alkoholisiert war.

Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Öffentlichkeit.



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Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de



Sachbearbeiterin: PK'in Botzet





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