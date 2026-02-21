Polizeieinsatz in Enkrich - Festnahme nach Bedrohung

Am heutigen Samstagmittag, dem 21. Februar, meldete eine 34-jährige Frau aus der Eifel der Polizei, dass ihr Ex-Lebensgefährte sie und weitere Familienangehörige bedroht und im Besitz einer Schusswaffe sei.



Der 36-Jährige habe damit gedroht, mit einer Schusswaffe auf einer am heutigen Abend geplanten Familienfeier zu erscheinen und dort Menschen zu töten.



Die Polizei fahndete seitdem nach dem Verdächtigen. Dieser konnte gegen 20:30 Uhr in Enkirch in einer Wohnung lokalisiert und durch Spezialeinsatzkräfte festgenommen werden.



Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für Unbeteiligte.



Die Ermittlungen dauern an.



