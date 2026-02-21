Polizeieinsatz in Enkrich - Festnahme nach Bedrohung

Der 36-Jährige habe damit gedroht, mit einer Schusswaffe auf einer am heutigen Abend geplanten Familienfeier zu erscheinen und dort Menschen zu töten.
Die Polizei fahndete seitdem nach dem Verdächtigen. Dieser konnte gegen 20:30 Uhr in Enkirch in einer Wohnung lokalisiert und durch Spezialeinsatzkräfte festgenommen werden.
Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für Unbeteiligte.
Die Ermittlungen dauern an.
