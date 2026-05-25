Zur Aufklärung der bis dahin unklaren Situation legte die Polizei einen Einsatz mit einer Vielzahl an Polizeikräften an, bei dem auch ein Helikopter aus der Luft unterstützte. Die Herkunft der Knallgeräusche konnte nach intensiven und umfangreichen Ermittlungen vor Ort bislang nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern weiter an.
Zeugen, die Angaben zu den Knallgeräuschen machen können, oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Daun unter 06592 96260 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
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Polizeieinsatz im Waldgebiet
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