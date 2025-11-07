Polizeieinsatz Eurener Straße



Die Polizei Trier wurde zur Unterstützung einer Maßnahme eines Gerichtsvollziehers hinzugezogen. Da die betroffene Bewohnerin trotz mehrfacher Aufforderung die Tür nicht öffnete, wurde diese geöffnet. Beim Erblicken der Einsatzkräfte ergriff sie ein auf dem Wohnzimmertisch liegendes Küchenmesser und richtete dieses gegen die Einsatzkräfte.

Die Bewohnerin, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, konnte unter vorgehaltener Dienstwaffe sowie dem Distanz-Elektro-Impuls-Geräts (DEIG) dazu aufgefordert werden, das Messer abzulegen. Anschließend erfolgte die widerstandlose Festnahme.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-983-0

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell