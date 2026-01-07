Polizeieinsatz auf Parkplatz

Die Streife befand sich nach Mitteilung eines Geschädigten vor Ort, weil aus einer Personengruppe heraus ein strafrechtlich relevanter Ausspruch gegenüber ihm gefallen sein soll.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizeibeamten bei einer 49-jährigen, tatverdächtigen Frau fest, dass diese erheblich unter Alkoholeinfluss stand und vor dem Vorfall einen Pkw geführt hat.

Zur Durchführung der erforderlichen Blutentnahme zum Nachweis der im Raum stehenden Trunkenheitsfahrt musste die Frau mit Zwang zum Streifenwagen verbracht werden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.



