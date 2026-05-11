Polizeieinsatz am Freitagabend am Petrisberg - Zeugen gesucht

In unmittelbarer Nähe befand sich sein 17-jähriger Bekannter, ebenfalls mit seinem Roller. Unvermittelt tauchte aus Richtung Parkplatz Wasgau eine 5-köpfige Gruppe auf und griff die beiden Männer körperlich an. Hierbei waren die Gesichter eines Teils der Tatverdächtigen vermummt.

Einer der Tatverdächtigen soll versucht haben, den Rollerschlüssel zu entwenden. Nachdem Passanten zur Hilfe eilten, flüchtete die 5-köpfige Gruppe in Richtung eines Parkplatzes einer Lidl-Filiale.



Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei Tatverdächtige, ein 16-jähriger Jugendlicher, sowie zwei 12- und 13-jährige Kinder im Nahbereich in einer Hecke versteckt angetroffen und zunächst mit zur Dienststelle genommen werden. Nach Sachverhaltsaufnahme und Durchführung von weiteren Maßnahmen auf der Dienststelle wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Ein 16-jähriger mutmaßlich weiterer Beteiligter konnte später ermittelt werden. Die Geschädigten wurden leichtverletzt im Krankenhaus behandelt.



Gegen die 16-jährigen Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Raubes eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Die 12- und 13-jährigen Kinder sind noch nicht strafmündig.



Zuvor, am selben Tatabend, gegen 22 Uhr, soll es mutmaßlich bereits zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen der selben Gruppe und Jugendlichen im Bereich des Wasgau auf dem Petrisberg gegeben haben. Hierzu sind der Polizei weder Geschädigte noch ein Tatablauf bekannt.



Die Vorfälle werden durch die Polizei sehr ernst genommen. Der Sachverhalt wird durch das gemeinsame Sachgebiet Jugend der Polizeidirektion Trier bearbeitet.



Zeugen, die Angaben zu beiden Geschehnissen am Freitagabend auf dem Petrisberg machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Trier - Sachgebiet Jugend der Polizeidirektion Trier unter 0651 983-44040 oder der Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 in Verbindung zu setzen.



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