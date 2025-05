Polizeieinsätze an zwei Schulen - Polizei gibt Entwarnung

Die Polizeieinsätze an den Schulen in Gillenfeld und Aach, bei denen heute Morgen Droh-Mails eingegangen waren, sind inzwischen beendet.

An beiden Schulen wurden Durchsuchungsmaßnahmen mit negativem Ergebnis durchgeführt.



Die sofort eingeleiteten Analysen und Ermittlungen der Polizei und des Landeskriminalamts führten zu der ersten Einschätzung, dass die Drohungen als nicht realistisch einzuschätzen seien. Ähnliche E-Mails gingen heute auch bei weiteren Schulen im Bundesgebiet ein.



Die Ermittlungen zu den Hintergründen der E-Mails dauern an.



