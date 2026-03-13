Polizei warnt vor Einbrüchen und unseriösen Haustürgeschäften

Trier (ots) -



In den vergangenen Wochen verzeichnete das Polizeipräsidium Trier in mehreren Regionen wiederholt Einbrüche - in der 10. KW wurden am vergangenen Wochenende (6. März - 8. März) über 10 Einbrüche festgestellt.

Die Polizei hat zu allen Fällen Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird derzeit auch geprüft, ob möglicherweise Zusammenhänge zwischen einzelnen Taten bestehen.



Unabhängig davon ist für einen wirksamen Einbruchschutz vor allem eines besonders wichtig: eine aufmerksame und engagierte Nachbarschaft. Menschen, die ihr Umfeld im Blick behalten und ungewöhnliche Situationen wahrnehmen, können einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, Straftaten zu verhindern oder aufzuklären.



Verdächtige Wahrnehmungen dringend notieren:



Schon eine scheinbar kleine Beobachtung oder ein kurzer Hinweis kann für die Polizei von großer Bedeutung sein. Eine aufmerksame Nachbarschaft kann wesentlich dazu beitragen, Einbrüche zu verhindern oder aber aufzuklären. Oft ist es gerade ein rechtzeitiger Hinweis, der entscheidend sein kann.



Achten Sie bitte besonders auf verdächtige Situationen in Ihrer Umgebung, zum Beispiel auf:



- fremde Personen, die wiederholt durch ein Wohngebiet gehen oder

fahren



- unbekannte Personen, die sich ohne erkennbaren Grund in

Hausfluren, auf Grundstücken oder vor Häusern aufhalten



- Fahrzeuge, die mehrfach langsam durch Straßen fahren oder

auffällig oft wenden



- Personen, die an mehreren Häusern klingeln oder Fenster und

Türen beobachten



Sollten Ihnen solche Situationen auffallen, versuchen Sie - wenn möglich - sich einige Details zu merken oder zu notieren. Dazu gehören zum Beispiel:



- das Aussehen der beteiligten Personen



- Kennzeichen und Beschreibung von Fahrzeugen



- der genaue Ort sowie Datum und Uhrzeit Ihrer Beobachtung



Bitte melden Sie verdächtige Wahrnehmungen möglichst zeitnah der Polizei. Im akuten Fall oder bei unmittelbarer Gefahr wählen Sie bitte den Notruf 110.



Häuser und Wohnungen bewohnt erscheinen lassen:



Mit Blick auf den bevorstehenden Frühling stehen für viele Menschen zudem verlängerte Wochenenden, Feiertage und Brückentage bevor. Diese Zeit nutzen viele für Kurzreisen oder Urlaube. Gerade während solcher Abwesenheiten achten Täter jedoch verstärkt auf scheinbar "unbewohnte" Häuser und Wohnungen. Treffen Sie daher einige einfache Vorkehrungen, damit Ihr Zuhause während Ihrer Abwesenheit nicht den Eindruck erweckt, leer zu stehen. Bitten Sie beispielsweise Nachbarn, Verwandte oder Freunde darum, gelegentlich nach Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung zu sehen, den Briefkasten zu leeren oder Rollläden zu bewegen.



Unseriöse Dienstleister unterwegs:



Sobald die Gartensaison beginnt, sind auch unseriöse Dienstleister mancherorts wieder in Wohngebieten unterwegs. Darunter zählen mobile Trupps, die spontane Reinigungsarbeiten für Einfahrten, Terrassen, Gehwege und Dächer anbieten. Ihre Argumente: "Wir sind gerade in der Nachbarschaft fertig geworden" oder "Ihr Dach weist akute Schäden auf, die sofort behoben werden müssen". Hinter den Angeboten verbergen sich meist minderwertige Leistungen, die am Ende auch noch erheblich mehr kosten als zuvor vereinbart. Seien Sie bei solchen Angeboten besonders vorsichtig. Lassen Sie sich nicht zu schnellen Entscheidungen oder Barzahlungen drängen und unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck. Seriöse Handwerksbetriebe kündigen Termine in der Regel vorher an und geben Ihnen ausreichend Zeit zur Prüfung eines Angebots.

Das Landeskriminalamt RLP hat hierzu unter folgendem Link umfangreiche Tipps und auch Warnsignale veröffentlicht: https://s.rlp.de/5Faddu6



Wenn Sie Fragen zum Thema Einbruchschutz haben oder sich individuell beraten lassen möchten, steht Ihnen das Beratungszentrum der Polizei Trier gerne zur Verfügung. Dort erhalten Sie kompetente und kostenlose Informationen darüber, welche Sicherungsmaßnahmen für Ihr Zuhause sinnvoll und geeignet sind.



Ein Anruf genügt, wir beraten gerne: 0651 983-41159



Weitere Tipps zum Einbruchschutz finden Sie unter: https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/verhaltenstipps/



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell