Polizei warnt vor Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen - Wertsachen nicht im Auto zurücklassen

In den meisten Fällen waren die betroffenen Fahrzeuge unverschlossen abgestellt, sodass unbekannte Täter offenbar ohne größere Hürden Zugriff auf den Fahrzeuginnenraum erlangen konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang erneut vor den Gefahren ungesicherter Fahrzeuge:



- Lassen Sie keine Wertsachen (z.B. Handy, Laptop, Kamera) oder

Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom

Versicherungsschutz ausgeschlossen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät

sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.



- Schließen Sie ihr Fahrzeug immer ab. Bereits wenige Sekunden

reichen Tätern oft aus, um unverschlossene Fahrzeuge zu öffnen und

Gegenstände zu entwenden. Ein konsequentes Abschließen kann solche

Diebstähle in vielen Fällen verhindern.



- Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur

Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum

Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.



- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei

Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck

aus dem Kofferraum.



- Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem

Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.



Weitere Informationen erhalten Sie unter https://s.rlp.de/vEOgjKa (Sicherheit rund ums Fahrzeug - Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes)



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





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