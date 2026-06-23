Polizei warnt vor Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen - Wertsachen nicht im Auto zurücklassen

In den meisten Fällen waren die betroffenen Fahrzeuge unverschlossen abgestellt, sodass unbekannte Täter offenbar ohne größere Hürden Zugriff auf den Fahrzeuginnenraum erlangen konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang erneut vor den Gefahren ungesicherter Fahrzeuge:
- Lassen Sie keine Wertsachen (z.B. Handy, Laptop, Kamera) oder
Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät
sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.
- Schließen Sie ihr Fahrzeug immer ab. Bereits wenige Sekunden
reichen Tätern oft aus, um unverschlossene Fahrzeuge zu öffnen und
Gegenstände zu entwenden. Ein konsequentes Abschließen kann solche
Diebstähle in vielen Fällen verhindern.
- Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur
Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum
Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.
- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei
Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck
aus dem Kofferraum.
- Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem
Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.
Weitere Informationen erhalten Sie unter https://s.rlp.de/vEOgjKa (Sicherheit rund ums Fahrzeug - Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes)
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
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In den meisten Fällen waren die betroffenen Fahrzeuge unverschlossen abgestellt, sodass unbekannte Täter offenbar ohne größere Hürden Zugriff auf den Fahrzeuginnenraum erlangen konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang erneut vor den Gefahren ungesicherter Fahrzeuge: