Polizei warnt vor Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen - Mehrere versuchte und vollendete Diebstähle aus Fahrzeugen in Wasserliesch





In der Reinigerstraße und in der Neudorfstraße wurden drei unverschlossene Fahrzeuge durch die Täter durchsucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde hierbei lediglich ein Handyladekabel entwendet. In einem weiteren Fall wurde aus zwei unverschlossenen Fahrzeugen in der Reinigerstraße ein Laptop, Bargeld und weitere Gegenstände entwendet.



Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei in Saarburg telefonisch oder per E-Mail (Tel. 0658191550, E-Mail: pisaarburg@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.



Die Polizei rät:



- Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab! Achten Sie bei

einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist.

- Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, auch wenn

Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.

- Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera),

Taschen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.

- Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur

Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Bewahren

Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

- Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreise

sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.



Falls es trotzdem zu einem Aufbruch des Fahrzeuges kommt:

Nehmen Sie keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor und melden den Vorfall der Polizei.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg



Telefon: 06581-9155-35

Ansprechpartner: PHK Mario Morgens





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