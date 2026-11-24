Am Montag, 23.11.2026 war die Polizei vor dem Hintergrund der Einbruchserie seit dem 18.11.2026, in Alf unterwegs (hierzu berichteten wir am 23.11.2026 bereits https://s. rlp. de/7OS6Au4). Mit sichtbaren Kräften der umliegenden Dienststellen und der Beamtinnen und Beamten der zentralen Prävention des PP Trier wurden Präventionsstreifen durchgeführt.

Alf (ots) -



Am Montag, 23.11.2026 war die Polizei vor dem Hintergrund der Einbruchserie seit dem 18.11.2026, in Alf unterwegs (hierzu berichteten wir am 23.11.2026 bereits https://s.rlp.de/7OS6Au4).

Mit sichtbaren Kräften der umliegenden Dienststellen und der Beamtinnen und Beamten der zentralen Prävention des PP Trier wurden Präventionsstreifen durchgeführt.



Ziel war es, durch sichtbare Präsenz das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken, neue Hinweise zu den beschriebenen Taten zu erhalten und die Anwohnerinnen und Anwohner zu beruhigen.



Darüber hinaus nutzten die Polizeibeamtinnen und -beamten den direkten Bürgerkontakt, um aktiv auf das Angebot der gezielten Einbruchschutzberatung hinzuweisen.

Diese kostenlose Beratung steht allen Interessierten jederzeit zur Verfügung.



Hierzu wird um direkte Kontaktaufnahme mit der



Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Trier

Telefon: 0651 983-41159

E-Mail: pptrier.zentralepraevention(at)polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/niztSEO



gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Sven Lehrke

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





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