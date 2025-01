Polizei und Stadt Idar-Oberstein treffen sich zum Jahresauftakt

In den Räumlichkeiten der Polizeidienststelle wurde gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückgeblickt.



In einem konstruktiven Austausch wurden aktuelle Themen und gemeinsame Vorhaben besprochen. Die Dienststellenleiterin, Frau Polizeirätin Kimberly Short, betonte die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen der Stadt und Polizei. Die Zusammenarbeit soll insbesondere durch gemeinsame Kontrollen der Polizeiinspektion und des Ordnungsamtes der Stadt weiter fortgeführt werden.



