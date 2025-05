Derzeit sind die Berufsfeuerwehr Trier und Kräfte der Polizei in Wald bei Trier-Feyen im Einsatz.



Ein Gebäude eines Schützenvereins im Mattheiser Wald steht in Vollbrand.

Die Löscharbeiten dauern an.



Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell