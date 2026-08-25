Polizei Trier sucht Besitzer eines entwendeten Fahrrades

Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndung durch die Polizei angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden.
Das entwendete Fahrrad wurde im Anschluss sichergestellt. Bisher konnte jedoch der Besitzer des Fahrrades nicht ermittelt werden. Auch erstattete der Besitzer des Fahrrades bisher keine Strafanzeige.
Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein so genanntes Lastenrad des niederländischen Herstellers "Babboe", Farbe Schwarz. Die Transportbox im vorderen Bereich des Fahrrades ist aus Holz; der Neupreis des Fahrrades beträgt ca. 4500 EUR.
Die Polizei bittet den Besitzer, sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Gemeinsames Sachgebiet Jugend Trier
Gneisenaustraße 40
54294 Trier
Ansprechpartner: PHK Schultheis
Tel: 0651/983-44027
pdtrier@polizei.rlp.de
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Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndung durch die Polizei angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden.