Polizei sucht Zeugen zu Flächenbrand





Vor Ort konnte der Brand durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden.



Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Brand vermutlich vorsätzlich herbeigeführt wurde. Entsprechende Spuren konnten gesichert werden.



Neben dem heutigen Brand, brannte es bereits am 06.07.2026 und 14.08.2026 an fast gleicher Örtlichkeit.



Die Polizei Bernkastel hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben kann.



Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0

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