Graach
Polizei sucht Zeugen zu Flächenbrand
Symbolbild

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dpa

Am 01.09.2026, gg. 19:52 Uhr, wurde der Polizeiinspektion in Bernkastel gemeldet, dass es oberhalb der Ortsgemeinde Graach erneut zu einem kleinen Flächenbrand gekommen sei.

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Vor Ort konnte der Brand durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Brand vermutlich vorsätzlich herbeigeführt wurde. Entsprechende Spuren konnten gesichert werden.

Neben dem heutigen Brand, brannte es bereits am 06.07.2026 und 14.08.2026 an fast gleicher Örtlichkeit.

Die Polizei Bernkastel hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben kann.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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