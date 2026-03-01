Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem beschädigten Fahrzeug konnten im Rahmen einer Spurensuche weiße Farb-/ Lackanhaftungen, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften, festgestellt werden.
Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den Verursacher geben können.
Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht