Brauneberg
Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht
Am 01.03.2026 kam es zwischen 11:00 Uhr und 16:35 Uhr in Brauneberg, Hinter Escherhof (oberhalb des Bürgerhauses), zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein ordnungsgemäß geparkter Opel-Corsa beschädigt wurde.


Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem beschädigten Fahrzeug konnten im Rahmen einer Spurensuche weiße Farb-/ Lackanhaftungen, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften, festgestellt werden.
Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den Verursacher geben können.
Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

