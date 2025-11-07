Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht



Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren das Wohnmobil. Es entstand Sachschaden am linken Fahrzeugheck.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Bernkastel sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise zum Verursacher geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de erbeten.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell