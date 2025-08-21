Polizei sucht Zeugen nach Trickdiebstahl





Am Dienstag, dem 12. August, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich der erste der beiden Fälle in der Tarforster Straße an einer Bushaltestelle.

Die unbekannten Täter sprachen eine vierköpfige Personengruppe aus einem Auto heraus an und baten diese um Hilfe.

Der Fahrer der weißen 3er BWM Limousine stieg dabei aus und umarmte einen Mann aus der Personengruppe um sich zu bedanken, während die Beifahrerin im Fahrzeug blieb. Bei der Umarmung entwendete der BMW-Fahrer dem Mann eine Halskette.



Am Mittwoch, dem 13. August, gegen 17:20 Uhr, sprachen bislang unbekannte Täter, ebenfalls aus einem Fahrzeug heraus, ein Ehepaar an, dass sich an der Bushaltestelle "Südbahnhof" in der Trierer Saarstraße befand.

Sowohl der Fahrer des Fahrzeuges als auch eine auf dem Rücksitz sitzende Frau sprachen mit dem Paar.

Im Laufe des Gespräches bot die weibliche Tatverdächtige der späteren Geschädigten Schmuck an und legte ihr eine Halskette um. Dabei entwendete sie der Geschädigten geschickt eine hochwertige Halskette.



Die beiden verdächtigen Personen können wie folgt beschrieben werden:



Fahrer des Pkw:



- Männlich - Südländisches Aussehen - Ca. 30-40 Jahre alt - Ca.

170 cm groß - Ggf. Muttermal auf der rechten Wange - Normale bis

kräftige Statur - Wenig Haare oder teilweise Glatze, dunkle

Kopfbehaarung an der Kopfseite



Beifahrerin des Pkw bzw. auf dem Rücksitz sitzend:

- Weiblich

- Osteuropäisches Aussehen

- Ca. 30-40 Jahre alt

- Ca. 160 cm groß

- Normale bis kräftige Statur

- Trägt ein gemustertes Kopftuch

- Trägt ggf. goldenen Schmuck an den Armen

- Ggf. goldene Eckzähne



Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise und der Beschreibung der Tatverdächtigen gehen die Ermittler von einem Tatzusammenhang aus. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0651/983-43390 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.



