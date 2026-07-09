Eine weitere Brandausdehnung wurde durch die alarmierten Feuerwehrkräfte aus der Verbandsgemeinde Speicher verhindert.
Nach ersten Zeugenhinweisen wurden drei Personen im räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit dem Brand beobachtet. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet Zeugen, die weitere sachdienliche Angaben dazu machen können, sich telefonisch unter 06561 96850 zu melden.
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Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
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Polizei sucht Zeugen nach Brand von Rundballen
Eine weitere Brandausdehnung wurde durch die alarmierten Feuerwehrkräfte aus der Verbandsgemeinde Speicher verhindert.