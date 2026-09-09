Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht

Am 09.09.2026 kam es in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 15:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz unterhalb der VR-Bank in Kröv Hierbei wurde ein ordnungsgemäß parkender weißer Seat vermutlich beim Vorbeifahren oder einem Parkvorgang im linken hinteren Bereich beschädigt.





Der bisher unbekannte Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den Verursacher geben können.



Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.



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Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



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