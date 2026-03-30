Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in einer Parkbucht abgestellt.
Beim Vorbeifahren beschädigte ein silberfarbener Kleinwagen den linken Außenspiegel des Polo.
Bei der Unfallverursacherin soll es sich laut Zeugen um eine ältere Dame gehandelt haben.
Die Unfallverursacherin flüchtete anschließend nach rechts in Richtung Rebschulweg.
Da eine Fahndung nach dem flüchtenden Pkw ergebnislos verlief, sucht die Polizei Bernkastel-Kues weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Fahrerin geben können.
Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues@polizei.rlp.de entgegengenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
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Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht
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