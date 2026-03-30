Bernkastel-Kues
Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Sonntag, den 29.03.2026, kam es gegen 18:55 Uhr in der Wuppertalstraße, Bernkastel-Kues, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein weißer VW Polo beschädigt wurde.

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Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in einer Parkbucht abgestellt.

Beim Vorbeifahren beschädigte ein silberfarbener Kleinwagen den linken Außenspiegel des Polo.
Bei der Unfallverursacherin soll es sich laut Zeugen um eine ältere Dame gehandelt haben.

Die Unfallverursacherin flüchtete anschließend nach rechts in Richtung Rebschulweg.

Da eine Fahndung nach dem flüchtenden Pkw ergebnislos verlief, sucht die Polizei Bernkastel-Kues weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Fahrerin geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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