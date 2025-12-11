Polizei sucht geschädigten Pkw-Halter nach Parkplatzkollision

Ein Verkehrsteilnehmer kollidierte beim Einparken mit einem anderen, bislang unbekannten Pkw. Der beteiligte Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, erschien jedoch gegen 19:00 Uhr bei der Polizeiinspektion Schweich, um den Unfall zu melden.



Da weder das Kennzeichen noch das Fahrzeug des Geschädigten bekannt sind, sucht die Polizei nun die Person, deren Pkw bei dem Unfall beschädigt wurde.



Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sowie die geschädigte Person selbst werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich



Telefon: 06502-91570

E-Mail: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich





