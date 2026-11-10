Polizei stoppt auffälligen Pkw auf der B41 - Zeugen gesucht

Nach Angaben von Verkehrsteilnehmern fuhr das Fahrzeug in Schlangenlinien, geriet mehrfach in den Gegenverkehr und wechselte dabei zwischen schneller und langsamer Fahrweise. Zudem soll bereits ein Verkehrsschild durch das Fahrzeug umgefahren worden sein.



Eine Polizeistreife konnte den gemeldeten Pkw, einen grauen Audi mit Birkenfelder Kreiskennzeichen, schließlich auf der B41 am Ortsausgang Idar-Oberstein in Fahrtrichtung Birkenfeld stoppen.



Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 88-jährigen Mann. Da eine mögliche medizinische Ursache für die auffällige Fahrweise nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Fahrer zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus nach Idar-Oberstein gebracht.



Das Fahrzeug wurde im Anschluss abgeschleppt. Der Führerschein des 88-Jährigen wurde beschlagnahmt. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



Zeugen gesucht



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Audi gefährdet oder geschädigt wurden oder weitere Angaben zum Fahrverhalten des Pkw machen können, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





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