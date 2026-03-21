Bernkastel-Kues
Polizei stellt gestohlenes Fahrrad sicher und sucht den rechtmäßigen Besitzer
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am 20.03.2026, gg. 23:50 Uhr, wurde der Polizei Bernkastel mitgeteilt, dass sich eine männliche Person unberechtigt auf einem Firmengelände im Bereich der Bornwiese aufhalten würde.

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Die Person konnte auf dem entsprechenden Firmengelände angetroffen werden. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass die Person am gleichen Tag ein Fahrrad im Stadtgebiet Bernkastel-Kues gestohlen hat.

Das Fahrrad konnte durch die Beamten in der Nähe der Firma sichergestellt werden.
Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Besitzer des Fahrrades. Dieser wird gebeten, sich auf der Wache in Bernkastel zu melden.

Gegen den 36-jährigen Täter wurden Strafverfahren wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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