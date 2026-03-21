Polizei stellt gestohlenes Fahrrad sicher und sucht den rechtmäßigen Besitzer





Die Person konnte auf dem entsprechenden Firmengelände angetroffen werden. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass die Person am gleichen Tag ein Fahrrad im Stadtgebiet Bernkastel-Kues gestohlen hat.



Das Fahrrad konnte durch die Beamten in der Nähe der Firma sichergestellt werden.

Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Besitzer des Fahrrades. Dieser wird gebeten, sich auf der Wache in Bernkastel zu melden.



Gegen den 36-jährigen Täter wurden Strafverfahren wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs eingeleitet.



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Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0

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