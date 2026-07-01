Während der viertägigen Veranstaltung kam es lediglich zu drei kleineren Streitigkeiten. Diese konnten jeweils vor Ort geklärt werden, sodass es zu keinen größeren Zwischenfällen kam.
Die Polizei zieht daher eine durchweg positive Bilanz und bedankt sich bei den Besucherinnen und Besuchern für ihr überwiegend rücksichtsvolles Verhalten.
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Polizei Idar-Oberstein zieht positive Bilanz zum ersten Nahe-Sommerfest