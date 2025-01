Polizei Idar-Oberstein übergibt Spendenscheck an Kind für Kinder Kirschweiler e.V.

Am Mittwoch, den 15 Januar 2025 fand eine Spendenübergabe der Polizei Idar-Oberstein an den gemeinnützigen Verein Kind für Kinder Kirschweiler e. statt. Der Verein Kind für Kinder Kirschweiler e. setzt sich seit über 30 Jahren für hilfsbedürftige und notleidende Kinder in der Region, in Deutschland und weltweit ein.

Am Mittwoch, den 15 Januar 2025 fand eine Spendenübergabe der Polizei Idar-Oberstein an den gemeinnützigen Verein Kind für Kinder Kirschweiler e.V. statt.



Der Verein Kind für Kinder Kirschweiler e.V. setzt sich seit über 30 Jahren für hilfsbedürftige und notleidende Kinder in der Region, in Deutschland und weltweit ein. Hierfür ist die Aktionsgemeinschaft auf Spenden angewiesen. Für weitere Informationen zu den verschiedenen Spendenmöglichkeiten besuchen sie bitte die Website des Vereins unter https://www.kind-fuer-kinder.de/.



Durch einen dienststelleninternen Weihnachtsmarkt der Polizei- und Kriminalinspektion im Dezember letzten Jahres kamen insgesamt 555 Euro Spenden zusammen. Der Betrag wurde gestern durch die Leiterin der Polizeiinspektion, Frau Polizeirätin Kimberly Short, an die 1. Vorsitzende des Vereins, Frau Vanessa Hess, übergeben. Ebenfalls bei der Übergabe anwesend waren der stellvertretende Vorsitzende, Herr Erwin Bremm und die Beisitzerin, Frau Julia Hinck.



