Polizei hilft durchgefrorenem Mann an der Bushaltestelle in Thalfang

Bei gerade einmal -2,5 °C wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Morbach am 17.01.2025, gegen 03:40 Uhr, auf einen 45-jährigen Mann am Busbahnhof Thalfang aufmerksam.



Der Mann hatte am Vorabend den letzten Bus verpasst. Mit nur geringen Sprachkenntnissen und keinem Handyakku verblieb der Mann letztlich die gesamte Nacht bei eisigen Temperaturen und dünner Kleidung an der Bushaltestelle.



Zur medizinischen Abklärung wurde er dem örtlichen Rettungsdienst vorgestellt. Nach Inaugenscheinnahme durch diesen konnte der durchgefrorene Mann wohlbehalten nach Hause gebracht werden.



Bitte geben sie in der kalten Jahreszeit besonders auf ihre Mitmenschen Acht. Sollten sie sich unsicher sein, ob jemand Hilfe benötigt, sprechen sie die Menschen an. Insbesondere wohnungslose Menschen können bei niedrigen Temperaturen auf Hilfe angewiesen sein.

Im Zweifel verständigen sie bitte die örtliche Polizeidienststelle oder den Rettungsdienst.



