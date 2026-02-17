Birkenfeld
Polizei bittet um Hinweise nach E-Scooter Diebstahl in Birkenfeld
Aus einem Mehrfamilienhaus im Haidweg in Birkenfeld wurde nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich in der Zeit 16.02.2026 20:00 Uhr und 17.02.2026 18:30 Uhr ein grau/schwarzer E-Scooter der Marke "Odys" gestohlen.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld ermittelt nun wegen des Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Scooter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782/991-0
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

