Polizei bittet um Hinweise nach E-Scooter Diebstahl in Birkenfeld

Aus einem Mehrfamilienhaus im Haidweg in Birkenfeld wurde nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich in der Zeit 16.02.2026 20:00 Uhr und 17.02.2026 18:30 Uhr ein grau/schwarzer E-Scooter der Marke "Odys" gestohlen.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld ermittelt nun wegen des Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Scooter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld zu melden.



