Polizei berät auf der Öko-Messe Trier zum Einbruchschutz

Neben zahlreichen Anbietern zu den Themen "Bauen - Sanieren - Wohnen" werden die Besucher auch einen Infostand des Beratungszentrums der Polizei Trier dort finden.



Das Angebot der Zentralen Prävention richtet sich überwiegend an potentielle Bauherren, Besitzer von Wohneigentum und Mieter zum Thema Einbruchschutz. Der effektivste Schutz vor Einbrechern beginnt schon bei der Planung eines Neubaus. Aber auch zum Nachrüsten von einbruchshemmender Technik in Bestandsbauten ist es nie zu spät. Selbst Mieter können ihre Wohnungen schon für kleines Geld mit geringem Aufwand gegen ungebetene Gäste schützen.



Messebesucher haben an unserem Stand die Möglichkeit, sich an einem herkömmlichen Standardfenster vorführen zu lassen, wie schnell ein möglicher Täter ein ungesichertes Fenster öffnen kann.



Informieren können sich die Besucher weiterhin zu allen mechanischen und elektronischen Einbruchschutzmaßnahmen rund um Gebäude und Wohnungen. Zudem erfahren Interessierte, wie sie durch ihr eigenes Verhalten und ihre Gewohnheiten zu einem aktiven Einbruchschutz beitragen können.



Neben diesen Angeboten wird auch hilfreiches Informationsmaterial bereitgehalten.



Das Team der polizeilichen Einbruchschutzberater freut sich am Samstag, in der Zeit von 10 - 18 Uhr, und am Sonntag, von 11 bis 18 Uhr, auf Ihren Besuch und auf gute Gespräche für Ihre Sicherheit.



Weitere Informationen zum Einbruchschutz und zur ÖKÖ 2025 finden sie unter den folgenden LINKS:



https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/praevention/kriminalpraevention/einbruchschutz



https://www.oeko-trier.de/



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Uwe Konz

Pressesprecher



Telefon: 0651/983-40020

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rl9-0p.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell