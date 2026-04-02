Polizei auf Ökomesse 2026: Großes Interesse am Thema Einbruchsschutz

Vor Ort informierte das Team der Zentralen Prävention interessierte Besucherinnen und Besucher rund um das Thema Sicherheit für das eigene Zuhause und die Bedeutung von effektiven Sicherheitsmaßnahmen.



Am Infostand standen die speziell geschulten Beamten der Zentralen Prävention für persönliche Gespräche bereit und gaben kostenfrei sowie unabhängig Tipps zum Einbruchschutz. Zudem wurde anschaulich erklärt, wie verschiedene Sicherheitsmaßnahmen funktionieren - dabei wurde auch deutlich gemacht: Guter Einbruchschutz muss nicht unbedingt teuer sein.



Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger war groß - viele zeigten ein starkes Interesse daran, verbesserte Sicherheitsmaßnahmen in ihren Neubauten oder bestehenden Immobilien zu implementieren.



Das Ziel des Präventionsstandes bestand darin, Interessierten frühzeitig umfassende Sicherheitsvorkehrungen nahezulegen. Denn Einbruchschutz beginnt idealerweise bereits bei einem Hausbau-/umbau in der Planungsphase und sorgt somit von Anfang an für ein gutes und sicheres Gefühl im eigenen Zuhause.



Unsere alltäglichen Tipps kurz und knapp zusammengefasst:



- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit -schließen

Sie unbedingt Ihre Haustür ab.



- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.



- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher

finden jedes Versteck.



- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den

Schließzylinder aus.



- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, auch nicht auf

dem Anrufbeantworter.



Wer sich weiter informieren möchte, kann sich jederzeit gerne an das Team der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Trier wenden:



Zentrale Prävention



Gneisenaustrasse 40



54293 Trier



Telefon: 0651 983-41159



E-Mail: PPTrier.zentralepraevention@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





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