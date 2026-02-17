Politischer Aschermittwoch und Versammlung in Trier

Nach derzeitiger Planung werden auch Bundeskanzler Friedrich Merz und CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder an der Veranstaltung teilnehmen.



Zudem ist eine Versammlung "Protest gegen Friedrich Merz' Auftritt in der Europahalle" mit bis zu 200 Teilnehmenden bei der zuständigen Versammlungsbehörde angemeldet worden. Die Polizeidirektion Trier bereitet einen Sondereinsatz zum Schutz der Veranstaltung vor und steht in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden.



Unter anderem wurde bisher für diesen Tag eine Drohnenflugverbotszone, eine sogenannte temporäre Betriebseinschränkung, mit einem Radius von 2 Kilometer eingerichtet. Anbei ein Link für die Pressevertreter auf die Digitale Plattform Unbemannte Luftfahrt: https://www.dipul.de/homepage/de/temporaere-betriebseinschraenkungen/



Aufgrund der Veranstaltungsörtlichkeiten rechnet die Polizei nur mit zeitweisen und geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.



