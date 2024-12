POL-PDWIL: Katze durch Schuss aus Luftgewehr verletzt

Katze durch Schuss aus Luftgewehr verletzt In der Nacht von Donnerstag, 19. Dezember 2024 auf Freitag, den 20. Dezember 2024 kam es in der Ortsgemeinde Bergweiler zu einer Schussabgabe mittels eines Luftgewehres zum Nachteil einer Katze.

Bergweiler (ots) -



Katze durch Schuss aus Luftgewehr verletzt



In der Nacht von Donnerstag, 19.Dezember 2024 auf Freitag, den

20.Dezember 2024 kam es in der Ortsgemeinde Bergweiler zu einer

Schussabgabe mittels eines Luftgewehres zum Nachteil einer Katze.

Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Täter eine Katze

verletzt, sodass eine medizinische Versorgung des Tieres notwendig

war. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden

gebeten sich telefonisch unter der 06571/926-0 mit der

Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen

------------------------------------------------------------



Polizeiinspektion Wittlich



Jürgen Bastgen, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Pressestelle



Telefon: 06571-926-0

https://s.rlp.de/PDWittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell