POL-PDTR: Verkehrsunfall in Idar-Oberstein vom 15.12.24

Zwischen den verunfallten Parteien sei es zudem noch zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Vor Ort konnte die Lage letztlich durch die eingesetzten Beamten aufgeklärt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der männliche Fahrer eines PKW auf der B41 in FR Kirn. Im Kreuzungsbereich einer Ampelanlage beschleunigte der Fahrer plötzlich und führte einen sogenannten "Drift", ein mutwilliges Übersteuern des PKW, im Kreuzungsbereich durch. Dabei versuchte er, in entgegengesetzter Fahrtrichtung erneut auf die B41 aufzufahren. Hierbei kollidierte er frontal mit dem an der Ampelanlage wartenden PKW. Aufgrund des Unfallgeschehens verließ mindestens ein Passant des verursachenden PKW das Fahrzeug, geriet in Streit mit dem Fahrzeugführer des getroffenen PKW und wirkte körperlich auf ihn ein.

An beiden PKW erstand ein erheblicher Sachschaden.

Die Beteiligten erlitten lediglich leichte Verletzungen durch das Handgemenge, bei dem Unfall selbst blieben beide Parteien glücklicherweise unverletzt. Hinsichtlich der Körperverletzung wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Im Nachgang zum Verkehrsunfall versuchte sich der augenscheinlich alkoholisierte Unfallverursacher zudem der polizeilichen Maßnahme zu entziehen, konnte aber letztlich im Nahbereich aufgefunden werden.



Seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wurden unter anderem die Sicherstellung des unfallverursachenden PKW sowie eine Blutprobenentnahme angeordnet. Den Fahrzeugführer erwartet ein Verfahren wegen mehrerer Verkehrsstraftaten.



