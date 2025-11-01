Hierdurch kam es zu einer Beschädigung eines der hinteren Reifen, welcher durch die Kollision platze und luftleer wurde.
Ermittlungen ergaben bisher keine Hinweise darauf, wie die Metallstange auf die Fahrbahn kam.
Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Verursachern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
platzender Reifen durch auf der Straße liegende Eisenstange
Lesezeit 1 Minute