An dem Fahrzeug konnten im Front- und Heckbereich des Fahrzeugs mehrere Kratzer festgestellt werden.
Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können.
Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegen genommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de
Pkw zerkratzt, Zeugen gesucht