Bernkastel-Kues
Pkw zerkratzt, Zeugen gesucht
Symbolbild
Symbolbild
dpa

Wie der Polizei in Bernkastel-Kues jetzt mitgeteilt wurde, kommt es im Bereich des Nikolausufer seit März zu Sachbeschädigungen an einem blauen Ford-Focus.



An dem Fahrzeug konnten im Front- und Heckbereich des Fahrzeugs mehrere Kratzer festgestellt werden.

Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können.
Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Top-News aus der Region