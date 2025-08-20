Pkw zerkratzt, Zeugen gesucht

Wie der Polizei in Bernkastel-Kues jetzt mitgeteilt wurde, kommt es im Bereich des Nikolausufer seit März zu Sachbeschädigungen an einem blauen Ford-Focus.





An dem Fahrzeug konnten im Front- und Heckbereich des Fahrzeugs mehrere Kratzer festgestellt werden.



Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegen genommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0

pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell