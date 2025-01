Pkw übersieht bei Starkregen den Kreisverkehr und kippt auf die Seite

Am 27.01.2025, gegen 18:40 Uhr wird der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Kreisverkehr nahe Kloster-Machern(L47)gemeldet.

Dabei befuhr ein mit drei Personen besetzter Pkw die L47 aus Richtung Bernkastel-Kues kommend in FR Zeltingen-Rachtig. Der Fahrer des schwarzen Audi übersah vermutlich aufgrund herrschenden Starkregens und überhöhter Geschwindigkeit den nahenden Kreisverkehr und kollidierte mit diesem. Der Pkw überfuhr dabei die Mittelinsel des Kreisverkehrs und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand. Durch die Kollision wurde der Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Kreisverkehr war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehren Kues und Zeltingen-Rachtig, sowie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.



