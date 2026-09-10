Polizeidirektion Wittlich
Pkw überschlägt sich, Fahrer leicht verletzt
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mülheim an der Mosel (ots) - Am 10.09.2026, gg. 13:22 Uhr, wurde der Polizei Bernkastel-Kues ein schwerer Verkehrsunfall in Mülheim gemeldet, bei dem sich ein Pkw überschlagen haben soll.

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Vor Ort konnte ermittelt werden, dass ein 73-jähriger Pkw-Fahrer die K88 aus Veldenz in Rtg. Mülheim befuhr.
Ortseingang Mülheim fuhr der Pkw aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts gegen ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß parkenden Pkw.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das parkende Fahrzeug auf eine Gartenmauer geschoben. Der Pkw des Unfallverursachers überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrzeugführer konnte durch Ersthelfer aus dem Pkw befreit werden. Ersten Erkenntnissen zu Folge zog sich der Fahrer vermutlich nur leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, die Gartenmauer wurde leicht beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Mülheim und Kues, ein Rettungswagen, der Rettungshubschrauber sowie eine Streife der Polizei Bernkastel-Kues.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de


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