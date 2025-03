Pkw stürzt in Gleisbett - aktuelle Bergung

Trier- Verteiler Ost (ots) - Am Samstag, den 01.03.2025 kam es gegen 03:15 Uhr an der Bahnüberführung Verteiler Ost zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw ca. 5 Meter tief in das Gleisbett stürzte. Der Fahrer des verunfallten grauen Seat konnte durch die Feuerwehr Trier gerettet werden und wurde im Anschluss in ein Trierer Krankenhaus verbracht.

Am Samstag, den 01.03.2025 kam es gegen 03:15 Uhr an der Bahnüberführung Verteiler Ost zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw ca. 5 Meter tief in das Gleisbett stürzte.

Der Fahrer des verunfallten grauen Seat konnte durch die Feuerwehr Trier gerettet werden und wurde im Anschluss in ein Trierer Krankenhaus verbracht.

Ersten Ermittlungen zufolge waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Verkehrsunfall beteiligt. Die Unfallursache ist bislang nicht bekannt.

Die Bergung des Pkw dauert noch bis in die Morgenstunden an, es kann daher zu Beeinträchtigungen im Straßen- und Bahnverkehr kommen.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651/983-44150

pitrier.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell