Trier-Ehrang
PKW mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Im Zeitraum vom 11.02.2026, 12:00 Uhr bis zum 13.02.2026, 10:30 Uhr wurde in der Ehranger Straße in Trier-Ehrang ein parkender PKW der Marke VW von unbekanntem Täter beschädigt.

Dieser kratzte mittels spitzen Gegenstands von vorne bis hinten über die Beifahrerseite. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 EUR. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Telefon: 06502-91570
Email: pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pischweich

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren