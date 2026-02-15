Dieser kratzte mittels spitzen Gegenstands von vorne bis hinten über die Beifahrerseite. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 EUR. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Schweich
Telefon: 06502-91570
Email: pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pischweich
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
PKW mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht
