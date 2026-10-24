Pkw landet in der Kyll



Ein 58-jähriger nicht ortsansässiger Fahrzeugführer beabsichtigte vorwärts einzuparken. Dabei verwechselte dieser das Gaspedal mit dem Bremspedal. In Folge landete das mit drei Personen besetzte Fahrzeug in dem unmittelbar vor dem Parkplatz verlaufenden Fluss "Kyll".

Alle Fahrzeuginsassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieben glücklicherweise unverletzt, lediglich der Fahrzeugführer wurde zur Sicherheit und weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Das Fahrzeug konnte durch den beherzten Einsatz der Feuerwehr Gerolstein gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen erfolgreich aus dem Fluss geborgen werden. An diesem entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.



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